健行結合文化之旅 酷暑也要體驗

首屆媽祖祈福古蹟濕地健行活動。（主辦單位提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕首屆媽祖祈福古蹟濕地健行活動，於今日在大肚永和宮盛大展開，結合台中在地文化風情，吸引近500名民眾、在地居民300多名共襄盛舉，總計14公里的路程，現場參加健行的民眾樂在其中，體驗傳統鐵牛車、欣賞古蹟，無懼台中30度以上的高溫，仍滿載而歸。

14公里的健行，沿途並不無聊，行經永和宮、磺溪書院、萬興宮、大肚龍井鐵馬道及折返點麗水漁港，走訪200年前的古蹟景緻並欣賞沿途西瓜田景緻及大肚濕地生態，若步行一半體力不繼，主辦單位特別準備鐵牛車，直接在車上欣賞沿途風光。

此次活動吸引廣大年齡層的健行者參與，除了全家踏青外，也吸引大學生前來朝聖，來自台中科技大學大二的港生彭啟政，就抽空和同學一同參與，品嘗在地文化，其中令他印象最深刻的是在地美食菜條，他說，「來這邊享受大肚的美麗風情，第一次吃到當地小吃菜條，以為口感會像油條，沒想到意外的好吃。」

為了推廣大肚民產西瓜，現場也舉辦西瓜狀元負重挑戰賽，現場每一位勇士負重3公斤的西瓜步行3公里距離，沿途皆未落地及破損，優勝將送出大肚龍井特產西瓜，現場邀請到大魔王隊伍龍井在地義警及義消參與挑戰賽，與選手相互較勁，話題性十足。

西瓜狀元吳灃恆。（主辦單位提供）

最後終由服務於大肚消防隊警消隊員吳灃恆勝出，他平常就有在做負重訓練，每星期都要測驗一次，每次測驗都要負重20公斤重量跑100公尺，因此扛一公斤西瓜跑三公里算輕鬆。

下一次活動也將於7月8日舉辦第二場次健走，主辦單位也期盼透過西瓜狀元負重比賽，推廣大肚名產，也邀請外地遊客一同體驗文化之美。

搭鐵牛車享受沿途風光。（主辦單位提供）

搭鐵牛車享受沿途風光。（主辦單位提供）

香港大學生彭啟政體驗台灣文化。（主辦單位提供）