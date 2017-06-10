法網》女單大爆冷門 非種子歐絲塔潘珂逆轉封后
2017/06/10 23:27
拉脫維亞年輕黑馬歐絲塔潘珂奪冠。（歐新社）
〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽女單冠軍戰大爆冷門，羅馬尼亞第3種子哈勒普（Simona Halep）先盛後衰，歷經2小時激戰，反以6：4、4：6、3：6不敵首闖四大賽壓軸的拉脫維亞年輕黑馬歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）！哈勒普生涯首座四大賽金盃、首登世界球后寶座全都夢碎；至於20歲的歐絲塔潘珂生涯首座冠軍，就是大滿貫等級！
「這太美妙了，就像美夢成真！」6月8日才剛滿20歲的歐絲塔潘珂，原本大滿貫單打最佳成績，僅為今年初澳網第3輪（32強），如今法網紅土扮演「種子殺手」，靠著媲美男性的強力正拍一路爆冷，不但榮膺史上首闖決賽的拉脫維亞女將，最後更跌破專家眼鏡，硬是扳倒第2度晉級法網決賽的哈勒普，締造本屆最大驚奇。
初生之犢的歐絲塔潘珂，也是1933年後，首位法網非種子女單冠軍，獨享210萬歐元（約7085萬台幣）冠軍獎金，世界女單排名也將從47大幅躍居至生涯最佳12席。
拉脫維亞年輕黑馬歐絲塔潘珂奪冠。（歐新社）
羅馬尼亞第3種子哈勒普先盛後衰輸球。（美聯社）
拉脫維亞年輕黑馬歐絲塔潘珂（左）擊敗羅馬尼亞第3種子哈勒普，奪得生涯首座冠軍。（路透）
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