奧斯塔彭科爆冷擒哈勒普 法網女單封后

〔中央社〕法國網球公開賽女單冠軍今天出爐，拉脫維亞女將奧斯塔彭科經3盤拚戰，爆冷後來居上以2比1的盤數力擒羅馬尼亞種子對手哈勒普，奪下女單后冠。

20歲、世界排名第47的非種子球員奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko），是在先輸1盤，但連翻後2盤情況下，以4比6、6比4、6比3力挫世界排名第4、大會第3種子的哈勒普（Simona Halep）逆轉勝出封后。

這使她成為第1位捧起法網后冠的非種子球員，也是個人首座大滿貫賽后冠，更是歷來第1位在大滿貫賽奪冠的拉脫維亞選手。

輸球的哈勒普，則是4年來第2次在法網女單冠軍戰失蹄吞敗，跟后冠失之交臂，悲情可見一般。

第1盤，哈勒普和奧斯塔彭科彼此互破，但哈勒普3破奧斯塔彭科發球，奧斯塔彭科只2破哈勒普發球，加上奧斯塔彭科失誤連連，非受迫性失誤高達23次，哈勒普先聲奪人搶下首盤。

第2盤，哈勒普乘勝追擊，先破發，搶得3比0的領先先機，但戰局卻也隨之丕變，落後的奧斯塔彭科居然在5、7兩局連續破發，反超前，最後以破發3次勝過哈勒普的破發2次，摘下這盤，扳回一城。

決勝的第3盤，氣勢如虹的奧斯塔彭科，雖在1比3落後的局面下，靠著排山倒海壓過對方的致勝球（全場總計54記比8記），逐步扳回劣勢並破發，最後以6比3再下一城，拿下最終勝利與后冠。

奧斯塔彭科對自己能逆轉勝出感到不可置信，她賽後說：「我感到不能置信，年方20的我居然能捧回法網女單后冠，實在令人訝異。」