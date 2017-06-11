MLB》胡智為挨生涯首轟 本季首度長中繼
2017/06/11 08:25
胡智為。（資料照，法新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕光芒今與運動家雙重賽，台灣小將胡智為在第2場比賽於第2局登板，不過面對第2打席挨生涯第一支全壘打，防禦率也打破原本的0。
今年光芒首次動用對胡智為的選擇權，可在大小聯盟間無限次數上下，胡智為上一次在大聯盟出賽是台灣時間5月31日，今賽前3場出賽4局無責失分。
雙重賽第2場，光芒先發投手安德瑞斯（Matt Andriese）因右腹股溝緊張退場，胡智為在2局上登板，遭費格里（Josh Phegley）轟出陽春砲，也是他在大聯盟被打的第一支全壘打、失掉第1分責失分，胡智為總計用24球結束這局投球。
3局上胡智為飆2K送出三上三下。4局上胡智為續投，對布魯格曼（Jaycob Brugman）投出今天第一次保送，再次對決費格里，被打出右外野強勁平飛球，隊友邵薩（Steven Souza Jr.）守備幫忙，化解危機。
5局上，希利（Ryon Healy）敲出中外野飛球，胡智為在隊友幫忙下再投出三上三下，4局飆5K失1分。
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