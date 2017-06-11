NBA》血汗！本季只領9K 薪水全拿來付罰款
2017/06/11 08:04
D.瓊斯因技術犯規被罰款。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕本季只領9127美元的騎士老將D.瓊斯（Dahntay Jones），昨天因在場邊與杜蘭特噴垃圾話被吹技術犯規，將被罰3000塊美元，但這是他季後賽第3度被吹技術犯規，累積罰款已達9000美元，年薪幾乎都花在罰款上。
由於D.瓊斯在例行賽末段才與騎士簽下老將合約，因此他本季只領9127美元，上月他在對暴龍時也因場上不當言論被吹技術犯規，遭詹皇警告「再被吹一次就不幫忙付罰款」，但昨在面對死敵時D.瓊斯仍忍不住情緒向杜蘭特飆罵。
按過去慣例，這筆罰款應還是由詹皇買單，不過克利夫蘭的球迷也在日前向D.瓊斯伸出援手，名為Ricky Smith的當地球迷在網路上發起幫D.瓊斯付罰款的活動，但響應人數不多，在25天內只有11人募款，累積金額也只有180美元。
相關新聞
- NBA》杜蘭特與詹皇互嗆 兩人各吞技術犯規（影音）
- NBA》面對記者尷尬提問 柯瑞：這太瘋狂
- NBA》格林爭議技術犯規 裁判坦承溝通不明確導致出錯
- NBA》傳勇士想在對手休息室開香檳 騎士終於覺醒反撲
- NBA》爭議判決多 著名評論員：今晚是NBA羞恥之夜
推薦新聞
-
納達爾拚法網第十冠 今日賽事預告與轉播2017/06/11 07:02
-
狂人詹姆斯 一戰超越兩傳奇2017/06/11 06:00
-
林柏佑、王躍霖 桃猿牛棚勝利組2017/06/11 06:00
-
200K聽牌 鄉長最盼身體健康2017/06/11 06:00
-
光芒雙重戰Call胡智為支援2017/06/11 06:00