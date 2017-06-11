NBA》血汗！本季只領9K 薪水全拿來付罰款

D.瓊斯因技術犯規被罰款。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕本季只領9127美元的騎士老將D.瓊斯（Dahntay Jones），昨天因在場邊與杜蘭特噴垃圾話被吹技術犯規，將被罰3000塊美元，但這是他季後賽第3度被吹技術犯規，累積罰款已達9000美元，年薪幾乎都花在罰款上。

由於D.瓊斯在例行賽末段才與騎士簽下老將合約，因此他本季只領9127美元，上月他在對暴龍時也因場上不當言論被吹技術犯規，遭詹皇警告「再被吹一次就不幫忙付罰款」，但昨在面對死敵時D.瓊斯仍忍不住情緒向杜蘭特飆罵。

按過去慣例，這筆罰款應還是由詹皇買單，不過克利夫蘭的球迷也在日前向D.瓊斯伸出援手，名為Ricky Smith的當地球迷在網路上發起幫D.瓊斯付罰款的活動，但響應人數不多，在25天內只有11人募款，累積金額也只有180美元。