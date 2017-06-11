MLB》史上最狂！洋基菜鳥轟破大聯盟最速紀錄（影音）

2017/06/11 09:12

賈吉轟出本季第19轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）無疑是本季最恐怖新秀！首局棒打金鶯先發提爾曼（Chris Tillman），還是一記飛行速度高達121.1英里（約194公里）打破Statcast紀錄的全壘打，繼續以19轟傲視聯盟。

大聯盟本季只有4支全壘打飛行速度超過119英里（約191公里），這4轟全是由賈吉擊出，超過115英里的則有12轟。此外，在賈吉先前18轟的比賽中，洋基共拿下13勝3敗，沒開轟時則是22勝20敗，只要賈吉「炸裂」，幾乎是贏球保證。

相關新聞

推薦新聞
熱門新聞
自由時報體育頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.