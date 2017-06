MLB》史上最狂！洋基菜鳥轟破大聯盟最速紀錄（影音）

賈吉轟出本季第19轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基「法官」賈吉(Aaron Judge)無疑是本季最恐怖新秀!首局棒打金鶯先發提爾曼(Chris Tillman),還是一記飛行速度高達121.1英里(約194公里)打破Statcast紀錄的全壘打,繼續以19轟傲視聯盟。

大聯盟本季只有4支全壘打飛行速度超過119英里(約191公里),這4轟全是由賈吉擊出,超過115英里的則有12轟。此外,在賈吉先前18轟的比賽中,洋基共拿下13勝3敗,沒開轟時則是22勝20敗,只要賈吉「炸裂」,幾乎是贏球保證。

ALL RISE! AARON JUDGE!



Too strong, too good. Solo HR to get the @Yankees going. #BALvsNYY https://t.co/CgvzbyAA3C