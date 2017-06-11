MLB》史上最狂！洋基菜鳥轟破大聯盟最速紀錄（影音）

賈吉轟出本季第19轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）無疑是本季最恐怖新秀！首局棒打金鶯先發提爾曼（Chris Tillman），還是一記飛行速度高達121.1英里（約194公里）打破Statcast紀錄的全壘打，繼續以19轟傲視聯盟。

大聯盟本季只有4支全壘打飛行速度超過119英里（約191公里），這4轟全是由賈吉擊出，超過115英里的則有12轟。此外，在賈吉先前18轟的比賽中，洋基共拿下13勝3敗，沒開轟時則是22勝20敗，只要賈吉「炸裂」，幾乎是贏球保證。

ALL RISE! AARON JUDGE!



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