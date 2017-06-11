NBA》帕丘利亞出拳「打蛋」 聯盟恐祭處分（影音）
2017/06/11 08:34
帕丘利亞（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕昨天第4戰勇士與騎士在場上火藥味十足，第3節勇士中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）在與騎士球員爭搶籃板球時摔倒在地，還被鏡頭拍到他出手打尚柏特（Iman Shumpert）的下體，最後2人各被判技術犯規，但聯盟表示將重新審視帕丘利亞的動作，帕丘利亞可能面臨更嚴重的處分，不排除禁賽。
去年勇士大前鋒格林（Draymond Green）在第5戰被禁賽後，氣勢開始導向騎士造成逆轉，今年帕丘利亞是否步上格林後塵，令人關注。
帕丘利亞在西部冠軍賽時曾因爭議腳步導致馬刺球星雷納德報銷，儘管他在總冠軍賽的帳面數據不突出，平均只有4分、2.8籃板、0.5抄截、58.3命中率，但仍是勇士在防守上相當重要的一環。
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