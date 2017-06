MLB》哈波秀158公里雷射肩 國民仍敗給遊騎兵（影音）

Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕國民隊哈波(Bryce Harper)長打實力雄厚,今天也敲出二壘安打跑回一分,還在9局上用雷射肩守住遊騎兵超前分,將戰局逼入延長,遊騎兵最後在11局上奇里諾斯(Robinson Chirinos)3分砲之下以6:3帶走勝利。

國民在6局上開啟3分大局,攻勢就是從哈波二壘打開始,他在倫登(Anthony Rendon)高飛犧牲打跑回追平分,林德(Adam Lind)2分彈接力取得超前。

遊騎兵9局上在秋信守陽春砲及馬札拉(Nomar Mazara)二壘打,3:3扳平比數,且還是無人出局、二三壘有人的大好機會,奇里諾斯右外野飛球被哈波接殺,三壘跑者寇茲馬(Pete Kozma)欲跑回超前分,被哈波回傳球遭觸殺本壘,讓戰局得以延續,這記長傳據測高達98.2英里(約158公里),經挑戰確定形成雙殺。不過奇里諾斯11局上左外野3分砲打破平手僵局,遊騎兵也以3分的差距拿下2連勝。