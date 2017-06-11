MLB》哈波秀158公里雷射肩 國民仍敗給遊騎兵（影音）

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〔體育中心／綜合報導〕國民隊哈波（Bryce Harper）長打實力雄厚，今天也敲出二壘安打跑回一分，還在9局上用雷射肩守住遊騎兵超前分，將戰局逼入延長，遊騎兵最後在11局上奇里諾斯（Robinson Chirinos）3分砲之下以6：3帶走勝利。

國民在6局上開啟3分大局，攻勢就是從哈波二壘打開始，他在倫登（Anthony Rendon）高飛犧牲打跑回追平分，林德（Adam Lind）2分彈接力取得超前。

遊騎兵9局上在秋信守陽春砲及馬札拉（Nomar Mazara）二壘打，3：3扳平比數，且還是無人出局、二三壘有人的大好機會，奇里諾斯右外野飛球被哈波接殺，三壘跑者寇茲馬（Pete Kozma）欲跑回超前分，被哈波回傳球遭觸殺本壘，讓戰局得以延續，這記長傳據測高達98.2英里（約158公里），經挑戰確定形成雙殺。不過奇里諾斯11局上左外野3分砲打破平手僵局，遊騎兵也以3分的差距拿下2連勝。