MLB》瑕不掩瑜！胡智為秀K功飆生涯代表作

胡智為飆出生涯代表作。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕旅美小將胡智為今天因光芒先發投手安德瑞斯（Matt Andriese）拉傷臨危受命登板，中繼4局僅挨一發陽春砲丟分，飆出升上大聯盟後最多的5K，表現相當亮眼。

這是胡智為升上大聯盟以來所投的最長局數，用球數64顆也是生涯新高，其中43球為好球，好壞比達2，狀況不俗。

此役胡智為飆出的最快球速就是在2局的挨轟球，95.2英哩（153公里）的四縫線速球被運動家捕手費格里（Josh Phegley）逮中形成陽春砲。總計胡智為今天共投4局，只被敲出2支安打失1分，三振達5次，也有1次保送，防禦率從0上升到1.13。