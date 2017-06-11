MLB》致命武器！胡智為這顆球讓運動家沒轍

胡智為的變速球引誘性十足。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕胡智為今臨危受命在2局上登板，共投4局僅失1分，送出5次三振表現搶眼，其中變速球更是狀況優異，頻頻讓運動家打者揮空。

胡智為今天的5次三振都與變速球有關，2局他用變速球讓打者揮空三振，3局先是連用2顆變速球吊打者，再用94.5英哩的速球讓首名打者揮空，接著又用變速球讓戴維斯（Khris Davis）揮空，拿下第3K。

4局胡智為同樣用變速球讓打者揮空，5局雖然胡智為是讓打者站著不動三振，但在前一球也用變速球，成功吸引打者擊出界外球。

總計胡智為今天共投64球，變速球達17顆，超過整體配球的4分之1，其中12顆變速球吸引到打者出棒，引誘性十足。