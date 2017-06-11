MLB》4局4轟炸翻金鶯 洋基寫隊史新頁（影音）

洋基前4局敲出4支全壘打，圖為卡斯楚2局下3分砲。（法新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕美聯東區王者洋基今天以火力轟炸金鶯，前4局就敲4支全壘打，單場5轟豪取14分，團隊全壘打來到93轟，排名第3，才剛刷新隊史場均得分史，今天再繼續逐新高。

洋基59場比賽共轟出93轟，排在全大聯盟第3。而昨天才以場均5.57得分寫隊史新猷，今天洋基再拿金鶯大進補，1局下賈吉、葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），2局下卡斯楚（Starlin Castro）和4局下哈勒戴（Matt Holliday）輪番開轟，4轟共帶來9分打點，也確定場均得分再寫新高。

金鶯先發提爾曼（Chris Tillman）第一局要到2出局後，被洋基一舉吃下6分大局，包括2轟、4支安打，1.1局失9分全是責失，防禦率8.01寫生涯最慘。比賽中途提爾曼維基資料也遭球迷加上一筆「被洋基殺了」嘲諷。

金鶯先發提爾曼只投1.1局遭洋基KO。（美聯社）

提爾曼維基被改寫。（取自推特）