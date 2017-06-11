獨盟》越投越穩！曹錦輝9球2K連3場救援成功（影音）

〔體育中心／綜合報導〕挾帶6月壽星喜氣，台灣投手曹錦輝在獨立聯盟越投越穩，今天和橋港藍魚隊再戰，連飆2次三球三振，拿下第6次救援成功，連3場比賽都有救援點進帳。

曹錦輝本季獨立聯盟出發，效力長島獵鴨隊，尋求重返大聯盟的機會，今天第9局3：1登板救援，首名打者三壘界外飛球接殺，之後2名打者，曹錦輝皆用3球三振，都是揮棒落空，用9球結束1局的投球工作，有8球是好球。

這是小曹本季第16次出賽，累積1勝1負6救援，防禦率降至1.69。

曹錦輝今日登板影片：（可從02:49:18 看起）