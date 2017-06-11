宏利金控LPGA菁英賽 第3回合湯普森保1桿領先

美國名將湯普森第3回合1桿差保持領先。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導〕美國LPGA巡迴賽宏利金控LPGA菁英賽今天打完第3回合，美國名將湯普森打出67桿，總199桿仍保有1桿領先。

台灣女將龔治萍今天打出4個博蒂、2個柏忌，以70桿完賽，總計208桿暫時並列27名。

湯普森今天在強風中維持穩定，她抓下5個博蒂、無柏忌，以1桿之差領先美國選手鄧肯，鄧肯今天也是無柏忌的67桿完賽，將和湯普森爭冠。

湯普森說：「這回合風勢比前兩天明顯強很多，需要多思考怎麼打，有幾個旗位擺得很難，感覺上打Par離開就很滿意了。」

如果湯普森明天順利奪冠，將是今年美國LPGA巡迴賽第1位拿到兩勝的選手。

南韓田仁智這回合打出68桿，總計201桿暫居第3，明天也有機會問鼎。即將邁向世界球后寶座的泰國艾莉雅，飆出65桿，總計202桿和加拿大夏普並列第4，也是熱門人選。

南韓女將田仁智暫居第3。（法新社）