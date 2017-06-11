MLB》悲情！繳全隊最好投 胡智為苦吞生涯首敗

胡智為投出全隊最優表現，仍吞下生涯首敗。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今在主場以2：7敗給運動家，終止4連勝，由中繼4局失1分的胡智為承擔敗投，繳出生涯最長投球局數仍躲不過首敗命運。

光芒先發投手安德瑞斯（Matt Andriese）此役因大腿拉傷提前退場，留下1局3安打1失分無關勝敗的投球成績，胡智為在第2局登板救火，卻先被捕手費格里（Josh Phegley）敲出陽春砲，之後3局雖未再失分，且飆出全隊最多的5次三振仍無力挽回。

光芒今受限運動家投手馬奈亞（Sean Manaea）的壓制，全場僅有6支安打拿下2分，光芒此役推出的5名投手均無法封鎖運動家打線，但以胡智為的4局2安打失1分表現最優，防禦率從0上升到1.13。