MLB》悲情！繳全隊最好投 胡智為苦吞生涯首敗
2017/06/11 10:35
胡智為投出全隊最優表現，仍吞下生涯首敗。（USA Today Sports）
〔體育中心／綜合報導〕光芒今在主場以2：7敗給運動家，終止4連勝，由中繼4局失1分的胡智為承擔敗投，繳出生涯最長投球局數仍躲不過首敗命運。
光芒先發投手安德瑞斯（Matt Andriese）此役因大腿拉傷提前退場，留下1局3安打1失分無關勝敗的投球成績，胡智為在第2局登板救火，卻先被捕手費格里（Josh Phegley）敲出陽春砲，之後3局雖未再失分，且飆出全隊最多的5次三振仍無力挽回。
光芒今受限運動家投手馬奈亞（Sean Manaea）的壓制，全場僅有6支安打拿下2分，光芒此役推出的5名投手均無法封鎖運動家打線，但以胡智為的4局2安打失1分表現最優，防禦率從0上升到1.13。
相關新聞
- MLB》4局4轟炸翻金鶯 洋基寫隊史新頁（影音）
- MLB》致命武器！胡智為這顆球讓運動家沒轍
- MLB》史上最狂！洋基菜鳥轟破大聯盟最速紀錄（影音）
- MLB》瑕不掩瑜！胡智為秀K功飆生涯代表作
- MLB》哈波秀158公里雷射肩 國民仍敗給遊騎兵（影音）
推薦新聞
-
獨盟》越投越穩！曹錦輝9球2K連3場救援成功（影音）2017/06/11 10:50
-
MLB》4局4轟炸翻金鶯 洋基寫隊史新頁（影音）2017/06/11 10:09
-
MLB》致命武器！胡智為這顆球讓運動家沒轍2017/06/11 09:59
-
NBA》帕丘利亞出拳「打蛋」 聯盟恐祭處分（影音）2017/06/11 08:34
-
納達爾拚法網第十冠 今日賽事預告與轉播2017/06/11 07:02