NBA》愛輪休球隊注意了！聯盟擬新規定下季實施

NBA聯盟擬定新規定規範球隊讓球星輪休，圖為騎士三巨頭。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年球季NBA不少球隊在沒有晉級壓力時讓主力球員輪休，引起外界熱議，聯盟總裁席爾瓦（Adam Silver）表示，已在擬定新的規範限制輪休條件，下個賽季開始實施。

季中騎士在前一場大勝灰熊後，馬上宣布三巨頭背靠背的比賽輪休，引來外界一片批評聲浪，總教練泰倫魯（Tyronn Lue）還曾為此向曼菲斯球迷道歉。之後也有球隊在確定取得季後賽門票後，不時讓主力輪休。

席爾瓦指出，輪休雖是NBA的一部份，但時間上應有所限制，「我們打算推出一套規範在下季使用，如果球員要輪休，就在主場輪休，球隊也不能讓多數主力同天休兵，希望這麼做能收到一些成效。」

據《CBS》報導，賽制的安排上已盡量減少背靠背出賽，也盡可能增加休息日，仍有像馬刺、騎士、勇士等球隊有讓球員輪休的「常態」，席爾瓦此番「政策」，並不是要限制球隊在整季82場比賽中犧牲保留主力戰力健康的權利，而是能有效避免球隊主力在客場藏身的機會，讓部分球迷即使身處不同主場也能一睹球星風采；另外，就算有球星高掛免戰牌，還是能看到其他大牌出賽。