法網新后締造連串黑馬紀錄 歐絲塔潘珂偶像正是小威

法網新科球后歐絲塔潘珂。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕初生牛犢不畏虎！芳齡20的拉脫維亞新秀歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），法網大爆冷門破天荒封后，一戰成名也締造連串紀錄，她的偶像正是美國傳奇天后小威廉絲（Serena Williams），更期待接下來草地賽季，這位2014年溫布頓青少女單冠軍說：「我很期待溫網，草地是我最喜歡的場地之一，還有三週時間，我會好好準備。」

首闖大滿貫女單決賽的歐絲塔潘珂，面對老經驗的羅馬尼亞第3種子哈勒普（Simona Halep），一度4：6、0：3落後，不過無懼失誤瘋狂搶攻的她，硬是靠著媲美男性的強力正拍扭轉頹勢，「我儘量不去感覺害怕，只想好好享受比賽，我告訴自己，盡力拚戰到最後一分，結果就開始掌握比賽節奏。」其實網壇公開年代以來，只有兩位女選手能在先丟1盤情況下，大逆轉贏得大滿貫首冠，另位正是1978年溫布頓的「女金剛」娜拉提諾娃（Martina Navratilova）。

本屆法網，其實只是歐絲塔潘珂第8次角逐大滿貫，前6回她最多打到女單第2輪，直到今年初澳網才躋身第3輪（32強），沒想到如今巴黎羅蘭加洛斯大躍進，為拉脫維亞帶來首座四大賽冠軍！崛起速度之快也僅次2004年溫網登基的莎拉波娃（Maria Sharapova），當時這位俄國美少女只打7次四大賽。歐絲塔潘珂世界排名將從47竄升至12，也是目前女網前20中最年輕。

日前準決賽才剛滿20歲的歐絲塔潘珂，成為1997年6月8日巴西名將庫爾坦（Gustavo Kuerten）後，第一位在紅土大滿貫勇奪生涯單打首冠的幸運兒，巧的是，那天正好是她的生日，「好巧，我想這或許有點幸運，算是我的數字吧。」她也榮膺1933年後首奪得法網女單冠軍的非種子，自認關鍵在於臨場放鬆自在，「我睡得很好，上場不太緊張。第2盤快輸掉時有點小緊張，但我覺得沒甚麼損失，所以又回神了。」

從小學舞蹈的歐絲塔潘珂，後來跟著網球教練母親改拿球拍走向職業道路，12歲時到法網參觀見習，眼界大開也非常感動，後來還曾與小威合影留念，迄今令她印象深刻，「我最崇拜小威了，看她的比賽好過癮，我覺得自己打法受到她的影響，強攻風格也有點像。」