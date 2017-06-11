NBA》勇騎前4場激戰 收視率刷新紀錄

總冠軍第4戰收視率開出紅盤。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕儘管「勇騎」連續三年爭冠，但總冠軍賽的收視率卻連年高升，根據尼爾森（Nielsen）調查，今年總冠軍賽前4戰的收視率要比去年提高5個百分點，來到12.8％，平均收視人數1978萬人刷新20年來新高。

尼爾森分析，昨天的第4戰收視率達12.6％，同樣比去年第4戰上升5％，但收視表現最佳的還是第3場兩隊的激戰，收視率飆破13.4％創下紀錄，就連網路直播也相當成功，收看ESPN網路直播的人數更達190萬，第4戰每分鐘平均有多達37萬人同時收看，均創下第4戰的紀錄。