MLB》受傷沒差！古巴塞砲超低球照轟滿貫砲（影音）

〔體育中心／綜合報導〕古巴飛彈塞斯佩德斯（Yoenis Cespedes）今天傷癒歸隊就有好表現，9局上他面對勇士投手傑克森（Luke Jackson）的一顆外角相當低的速球，照樣敲出滿貫砲，一棒灌進4分打點，幫助大都會以6：1擊敗勇士。

塞斯佩德斯因左大腿拉傷缺席37場比賽，儘管還不太能跑壘，但他今天仍擔任先發，繳出單場5支2、4分打點的成績。

賽後塞斯佩德斯說：「我的狀況雖然不是百分百，但我覺得我可以打了，我不想再受傷，但如果我無法確保健康，我是不會出來打的。」