日職Live》陽岱鋼首打席敲安 西川遙輝敲2分砲

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 巨人 0 0 0 0 0 3 0 火腿 0 0 2 2 4 6 0

AB H BB RBI K R HR AVG 陽岱鋼 2 1 0 0 0 0 0 0.238 AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第四局

4下，萊爾德安打，田中賢介左外野三壘安打，火腿再下一城。2出局，宮國投出保送形成一三壘，巨人決定換投池田駿，中島卓也左外野安打，火腿再添一分。

第三局

3下，2出局後大田泰示敲出二壘安打，西川遙輝中右外野2分砲，助隊取得2：0領先。

3上，陽岱鋼於2出局後敲出二壘方向滾地球刺殺出局。

第一局

1上，陽岱鋼首打席敲出中間方向安打，也是他系列戰首安、對火腿第一支安打，同樣是火腿前隊友的石川慎吾擊出游擊方向雙殺打，火腿三上三下。

對決李振昌前隊友 陽岱鋼對火腿首安出爐

先發陣容

巨人 棒次 日本火腿 陽岱鋼 CF 1 大田泰示 LF 石川慎吾 LF 2 西川遙輝 CF 麥基 3B 3 中田翔 1B 阿部慎之助 DH 4 萊爾德 3B 村田修一 1B 5 田中賢介 DH 長野久義 RF 6 松本剛 RF 克魯茲 SS 7 石井一成 2B 辻東倫 2B 8 大野獎太 C 實松一成 C 9 中島卓也 SS 宮國椋丞 先發投手 村田透