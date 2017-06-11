日職Live》陽岱鋼首打席敲安 西川遙輝敲2分砲
2017/06/11 14:24
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1
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2
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8
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R
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H
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E
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巨人
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0
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0
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0
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0
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0
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3
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0
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火腿
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0
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0
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2
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2
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4
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6
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0
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AB
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H
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BB
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RBI
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K
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R
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HR
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AVG
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陽岱鋼
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2
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1
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0
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0
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0
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0
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0
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0.238
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AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率
第四局
4下，萊爾德安打，田中賢介左外野三壘安打，火腿再下一城。2出局，宮國投出保送形成一三壘，巨人決定換投池田駿，中島卓也左外野安打，火腿再添一分。
第三局
3下，2出局後大田泰示敲出二壘安打，西川遙輝中右外野2分砲，助隊取得2：0領先。
3上，陽岱鋼於2出局後敲出二壘方向滾地球刺殺出局。
第一局
1上，陽岱鋼首打席敲出中間方向安打，也是他系列戰首安、對火腿第一支安打，同樣是火腿前隊友的石川慎吾擊出游擊方向雙殺打，火腿三上三下。
先發陣容
|
巨人
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棒次
|
日本火腿
|
陽岱鋼 CF
|
1
|
大田泰示 LF
|
石川慎吾 LF
|
2
|
西川遙輝 CF
|
麥基 3B
|
3
|
中田翔 1B
|
阿部慎之助 DH
|
4
|
萊爾德 3B
|
村田修一 1B
|
5
|
田中賢介 DH
|
長野久義 RF
|
6
|
松本剛 RF
|
克魯茲 SS
|
7
|
石井一成 2B
|
辻東倫 2B
|8
|大野獎太 C
|實松一成 C
|
9
|
中島卓也 SS
|
宮國椋丞
|
先發投手
|
村田透
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