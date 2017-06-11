日職Live》陽岱鋼首打席敲安 西川遙輝敲2分砲

2017/06/11 14:24

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R

H

E

巨人

0

0

0

0

0

3

0

火腿

0

0

2

2

4

6

0

 

AB

H

BB

RBI

K

R

HR

AVG

陽岱鋼

2

1

0

0

0

0

0

0.238

AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第四局

4下，萊爾德安打，田中賢介左外野三壘安打，火腿再下一城。2出局，宮國投出保送形成一三壘，巨人決定換投池田駿，中島卓也左外野安打，火腿再添一分。

第三局

3下，2出局後大田泰示敲出二壘安打，西川遙輝中右外野2分砲，助隊取得2：0領先。

3上，陽岱鋼於2出局後敲出二壘方向滾地球刺殺出局。

第一局

1上，陽岱鋼首打席敲出中間方向安打，也是他系列戰首安、對火腿第一支安打，同樣是火腿前隊友的石川慎吾擊出游擊方向雙殺打，火腿三上三下。

對決李振昌前隊友 陽岱鋼對火腿首安出爐

先發陣容

巨人

棒次

日本火腿

陽岱鋼　CF

1

大田泰示 LF

石川慎吾 LF

2

西川遙輝 CF

麥基　3B

3

中田翔 1B

阿部慎之助 DH

4

萊爾德 3B

村田修一 1B

5

田中賢介 DH

長野久義 RF

6

松本剛 RF

克魯茲 SS

7

石井一成 2B

辻東倫 2B

 8 大野獎太 C
實松一成　C

9

中島卓也 SS

宮國椋丞

先發投手

村田透

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