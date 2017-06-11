MLB》不是奎托 搖搖投手還有他（影音）

2017/06/11 12:48

〔體育中心／綜合報導〕投球前搖晃身體是巨人球星奎托（Johnny Cueto）的招牌動作，但運動家投手卡希亞（Santiago Casilla）今天也在比賽中模仿，擾亂光芒打者。

卡希亞今在雙重賽第2場登板關門，在面對光芒打者貝克漢（Tim Beckham）時突然在投球前搖晃身體，成功達到擾亂效果，最終用曲球將他三振出局。

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