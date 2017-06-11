MLB》不是奎托 搖搖投手還有他（影音）
2017/06/11 12:48
〔體育中心／綜合報導〕投球前搖晃身體是巨人球星奎托（Johnny Cueto）的招牌動作，但運動家投手卡希亞（Santiago Casilla）今天也在比賽中模仿，擾亂光芒打者。
卡希亞今在雙重賽第2場登板關門，在面對光芒打者貝克漢（Tim Beckham）時突然在投球前搖晃身體，成功達到擾亂效果，最終用曲球將他三振出局。
Santiago Casilla with a swaggy strikeout. pic.twitter.com/7smCFWVjXB— Michael Gallagher （@MikeSGallagher） 2017年6月11日
相關新聞
- MLB》馬林魚1分輸給海盜 怪力男還被砸傷（影音）
- MLB》受傷沒差！古巴塞砲超低球照轟滿貫砲（影音）
- MLB》悲情！繳全隊最好投 胡智為苦吞生涯首敗
- MLB》洋基5轟炸翻金鶯 再寫隊史新頁
- MLB》致命武器！胡智為這顆球讓運動家沒轍
推薦新聞
-
日職》對決李振昌前隊友 陽岱鋼對火腿首安出爐（影音）2017/06/11 13:13
-
MLB》不是奎托 搖搖投手還有他（影音）2017/06/11 12:48
-
NBA》愛輪休球隊注意了！聯盟擬新規定下季實施2017/06/11 11:31
-
MLB》洋基5轟炸翻金鶯 再寫隊史新頁2017/06/11 10:09
-
MLB》致命武器！胡智為這顆球讓運動家沒轍2017/06/11 09:59