MLB》美國花花是你？1948打席終於敲職棒首轟（影音）

〔體育中心／綜合報導〕投入美職7年，在大、小聯盟浮沉1948打席，皇家3A外野手高爾（Terrance Gore）終於敲出職棒首轟。

皇家3A歐瑪哈追風人在今天和馬林魚3A紐奧良嬰兒蛋糕的比賽中，以4：12大比分慘敗，但對打第8棒的高爾來說意義非凡，因為他在2局下時轟出了加入美國職棒以來第一支全壘打。

高爾生涯成績普普，只在大聯盟留下9個打席，雖然沒有安打，代跑卻相當稱職，繳出19盜和12得分，被譽為2014-15年季後賽皇家的秘密武器。而就算在小聯盟，從新人聯盟打到3A一共1938個打席，高爾也不曾敲過任何一支全壘打。

大聯盟史上打席多、開轟少的還有現任巨人轉播員凱波爾（Duane Kuiper），在他生涯12年3754打席裡，只有留下一支全壘打，不過凱波爾在小聯盟有開轟紀錄，因此大、小聯盟合算，高爾可說是史上第一人。

至於中職紀錄，以現役中信兄弟「花花」張正偉保持「最晚擊出首轟」紀錄，他在2014年7月30日首局轟出陽春砲，職棒生涯第5年才開轟，522場、2313打席、2069打數都是第一。

高爾（左）。（資料照，法新社）

中信兄弟張正偉仍是中職史上最晚敲生涯首轟的紀錄保持人。（資料照，記者林正堃攝）