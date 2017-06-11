MLB》跑壘教科書 包大爺讓卡諾糗大（影音）

〔體育中心／綜合報導〕棒球比賽守備時需要極高的專注，否則將付出相當大的代價，水手今天就因一次守備瑕疵，差點無辜丟分。

當時輪到藍鳥「包大爺」包提斯塔（Jose Bautista）打擊，投手齊克（Tony Zych）投出四壞保送後，低頭反省未注意壘上跑者，加上二壘手卡諾（Robinson Cano）也離開二壘防區，包提斯塔見二壘無人看守，積極衝向二壘，最後游擊手與卡諾都來不及回防，形成一次隱形失誤。

La jugada del día, José Bautista robándose segunda base tras un pasaporte. pic.twitter.com/W6dhkp9E5j — Julio César （@Felixtuits） 2017年6月11日