MLB》跑壘教科書 包大爺讓卡諾糗大（影音）

2017/06/11 14:42

〔體育中心／綜合報導〕棒球比賽守備時需要極高的專注，否則將付出相當大的代價，水手今天就因一次守備瑕疵，差點無辜丟分。

當時輪到藍鳥「包大爺」包提斯塔（Jose Bautista）打擊，投手齊克（Tony Zych）投出四壞保送後，低頭反省未注意壘上跑者，加上二壘手卡諾（Robinson Cano）也離開二壘防區，包提斯塔見二壘無人看守，積極衝向二壘，最後游擊手與卡諾都來不及回防，形成一次隱形失誤。

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