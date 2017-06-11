MLB》跑壘教科書 包大爺讓卡諾糗大（影音）
2017/06/11 14:42
〔體育中心／綜合報導〕棒球比賽守備時需要極高的專注，否則將付出相當大的代價，水手今天就因一次守備瑕疵，差點無辜丟分。
當時輪到藍鳥「包大爺」包提斯塔（Jose Bautista）打擊，投手齊克（Tony Zych）投出四壞保送後，低頭反省未注意壘上跑者，加上二壘手卡諾（Robinson Cano）也離開二壘防區，包提斯塔見二壘無人看守，積極衝向二壘，最後游擊手與卡諾都來不及回防，形成一次隱形失誤。
La jugada del día, José Bautista robándose segunda base tras un pasaporte. pic.twitter.com/W6dhkp9E5j— Julio César （@Felixtuits） 2017年6月11日
相關新聞
- MLB》美國花花是你？1948打席終於敲職棒首轟（影音）
- 今日大聯盟戰績
- MLB》不是奎托 搖搖投手還有他（影音）
- MLB》馬林魚1分輸給海盜 怪力男還被砸傷（影音）
- MLB》受傷沒差！古巴塞砲超低球照轟滿貫砲（影音）
推薦新聞
-
NBA》勇士大利多！帕丘利亞第5戰躲過禁賽2017/06/11 15:26
-
台南仁德乙組棒球聯盟夯 首屆錦標賽開打2017/06/11 15:17
-
中職》陳傑憲觸身球獅變陣 潘武雄返先發第4棒2017/06/11 15:01
-
MLB》不是奎托 搖搖投手還有他（影音）2017/06/11 12:48
-
MLB》馬林魚1分輸給海盜 怪力男還被砸傷（影音）2017/06/11 12:37