日職》交流賽成「前隊友」見面會？他的出賽讓球迷哭笑不得
2017/06/11 15:36
陽岱鋼今敲出2安。（取自讀賣巨人）
〔體育中心／綜合報導〕巨人、日本火腿交流賽本周連著3連戰，陣中多名隊伍互換的球員在3天中互別苗頭，包括今年才轉戰的「巨人陽」陽岱鋼、石川慎吾、大田泰示等人，成為球迷津津樂道的話題。
有球迷整理「巨腿」戰兩隊的「前隊友」一覽表，由巨人轉戰火腿的球員中，這3天內排在一軍的有大田泰示、矢野謙次、市川友也、村田透、公文克彦、大累進，從火腿轉戰巨人的有陽岱鋼、石川慎吾、吉川光夫、實松一成，僅大累進沒有出賽。
由於吉川光夫本季都以先發出賽，今天是首次以中繼上場，加上他前一場比賽是星期三對西武先發，雖然再回到札幌，還是有火腿球迷歡迎，但也有球迷擔心，吉川上次4.2局就用了94球，卻只中3日就登板，而吉川的前一任投手池田駿，也是在西武系列戰，8日先發2.1局丟了54球，中2日中繼再上，「巨人不知道投手會壞？」
吉川光夫中3日登板中繼。（取自讀賣巨人）
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