籃球》相隔四年再戰 「台灣飛人」陳信安彰化起飛

陳信安（右一）今天在經典傳承賽先發上陣。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕BE HEROES經典傳承賽今天在彰化體育館熱鬧開打，吸引爆滿逾6000名球迷到場，全場座無虛席，黃金世代派出堅強陣容，林志傑、田壘、陳世念、曾文鼎與陳信安先發上陣，現場開賽儀式介紹球員出場，球迷報以尖叫聲回應，氣氛相當熱烈。

「台灣飛人」陳信安自2014年引退賽後，再度披上國家隊戰袍，先發上陣，他也在第一節貢獻兩分，「野獸」林志傑則是率先投進黃金世代的第一個進球。

DJ小謝哥在現場做民調，大多球迷都希望黃金世代隊能擊敗未來之星隊，看好經驗老到的老大哥們能帶走勝利。

中場時間將安排三分球大賽與技術挑戰賽，賽後更有演唱會，大馬創作歌手黃明志將開唱。

「野獸」林志傑率先破網。（記者卓佳萍攝）

經典傳承賽開賽氣氛佳。（記者卓佳萍攝）

彰化體育館擠進爆滿球迷。（記者卓佳萍攝）