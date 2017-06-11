中職》陳傑憲觸身球獅變陣 潘武雄返先發第4棒

〔記者石毓琪／綜合報導〕統一獅帥哥野手陳傑憲昨天挨王溢正觸身球，今天沒有先發，獅隊打線也做出變動，日前回到一軍的「TAKE」潘武雄重返先發，擔任第四棒指定打擊，蘇智傑則移防外野。

陳傑憲本季幾乎以獅隊開路先鋒先發，守備游擊、外野兩邊跑，昨天在觸身球之後即退場休息，今天沒排在先發名單內，由林志祥擔任第一棒，也是他本季首次打第一棒。季中因教練團安排，蘇智傑移防外野，今天也將首次在一軍擔任左外野手。

統一獅陳傑憲遭球擊中。（記者陳志曲攝）

陳傑憲休兵一日，獅隊打線做出調整。（球團提供）