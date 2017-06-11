台北世大運網球測試賽 新場地選手感受不同

位於內湖民權東路六段台北市網球中心，11日進行世大運網球測試賽暨台塑盃國際職業網球錦標賽，工人正積極趕工改善部分硬體設備。圖為主球場。（記者簡榮豐攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台北世大運網球測試賽的台塑盃未來賽，會外賽首日今於台北網球中心首度開放，由於場地週邊仍有部份設施尚未完工，參賽選手感受各有不同，加上地處較偏遠的北市內湖區民權東路6段，交通不便也是問題。

嶄新落成的台北網球中心，擁有4千座位的中央球場、4面室內、10十面室外球場，類似澳洲公開賽的墨爾本公園，

前國立體大副校長、現任世大運網球競賽總監張思敏表示，23年前他發動萬人催生網球中心，如今真正看到網球中心落成，內心感慨良多，「希望各界支持台灣運動發展，讓整體環境持續提升，更歡迎大家世大運期間多來捧場。」

只是台北網球中心的預算，從當初原本30億台幣砍成17.8億左右，中央球場沒有屋頂，今會外賽剛好碰到下雨，臨時改到室內球場進行。有些選手體驗後表示，新球場的整體感覺還不錯，有跟上國際腳步；但也有選手認為，打球時旁邊還有工人忙著清掃、施工，空中帶灰塵呼吸比較不舒服。

世大運執委會表示，台北網球中心使用執照已申請通過，目前整建進度已達97%，正在進行收尾工程，如人行道磚、植樹景觀、路燈等附屬設施，預定6月底全數完工，相關硬體設施就在測試賽首度進行實戰驗收。

台北市網球中心外觀。（記者簡榮豐攝）

台北市網球中心測試賽球場示意圖。（記者簡榮豐攝）

戶外球場。（記者簡榮豐攝）

位於內湖民權東路六段台北市網球中心，11日進行世大運網球測試賽暨台塑盃國際職業網球錦標賽，工人正積極趕工改善部分硬體設備。

室內球場。（記者簡榮豐攝）

室內球場。（記者簡榮豐攝）