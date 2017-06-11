台南仁德乙組棒球聯盟夯 首屆錦標賽開打
2017/06/11 15:17
首屆仁德盃棒球錦標賽開打，選手們頂著烈日拚戰。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕全民瘋棒球！台南市仁德區各界推動、成立的乙組聯盟，在地方掀起熱潮，公所協助下，首屆的錦標賽今天正式開打，12支隊伍參加，爭取具有歷史性指標意義的優勝獎盃。
以當地乙聯為主的第1屆仁德盃棒球錦標賽，分成4組，採循環對戰的方式，7局制，取成績最佳的隊伍晉級，爭奪冠軍，顧及公司行號，還有選手們的上班時間，每週日開打於中洲球場舉行，預計到下個月初。
今天開始首輪對戰，儘管豔陽高照，但選手們鬥志昂揚，頂著烈日辛苦拚戰，要爭取佳績，畢竟這是當地首屆錦標賽，在全市其他行政區也很罕見，各隊都奮力一搏。
區長郭鴻儀表示，其實除了慢壘之外，乙組棒聯在當地風行已久，目前各界全力籌組仁德區棒球發展協會，公所協助推動，整合資源、凝聚力量，並以錦標賽的形式，廣為號召，相互切磋，一起提升。
郭鴻儀說，中洲球場雖然較為簡易，但本壘板後方加設防護網，強化周邊安全，首屆錦標賽事已引起熱烈迴響，隊伍都來是各社區或企業，彼此交流，讓乙組聯盟在地方更茁壯、發展。
乙組棒球聯盟在仁德當地風行已久，透過錦標賽事，相互交流、提升。（記者吳俊鋒攝）
相關新聞
- MLB》美國花花是你？1948打席終於敲職棒首轟（影音）
- 獨盟》越投越穩！曹錦輝9球2K連3場救援成功（影音）
- 原定去年底動工 平鎮棒球場至今未發包
- 華南金控盃》台南市爭B組勝冠 台中市淘汰新竹縣
- 日職》巴提斯塔代打建功 廣島力退羅德（影音）
推薦新聞
-
中職》陳傑憲想拚全勤 連續出賽早已中斷2017/06/11 17:08
-
NBA》拒絕當老肥宅 巴克利：我要消失六周去減肥2017/06/11 16:40
-
三得利女子公開賽》最後一回合突破難關 盧曉晴獲第三名2017/06/11 15:58
-
日職》交流賽成「前隊友」見面會？他的出賽讓球迷哭笑不得2017/06/11 15:36
-
NBA》勇士大利多！帕丘利亞第5戰躲過禁賽2017/06/11 15:26