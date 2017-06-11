台南仁德乙組棒球聯盟夯 首屆錦標賽開打

首屆仁德盃棒球錦標賽開打，選手們頂著烈日拚戰。（記者吳俊鋒攝）

〔記者吳俊鋒／台南報導〕全民瘋棒球！台南市仁德區各界推動、成立的乙組聯盟，在地方掀起熱潮，公所協助下，首屆的錦標賽今天正式開打，12支隊伍參加，爭取具有歷史性指標意義的優勝獎盃。

以當地乙聯為主的第1屆仁德盃棒球錦標賽，分成4組，採循環對戰的方式，7局制，取成績最佳的隊伍晉級，爭奪冠軍，顧及公司行號，還有選手們的上班時間，每週日開打於中洲球場舉行，預計到下個月初。

今天開始首輪對戰，儘管豔陽高照，但選手們鬥志昂揚，頂著烈日辛苦拚戰，要爭取佳績，畢竟這是當地首屆錦標賽，在全市其他行政區也很罕見，各隊都奮力一搏。

區長郭鴻儀表示，其實除了慢壘之外，乙組棒聯在當地風行已久，目前各界全力籌組仁德區棒球發展協會，公所協助推動，整合資源、凝聚力量，並以錦標賽的形式，廣為號召，相互切磋，一起提升。

郭鴻儀說，中洲球場雖然較為簡易，但本壘板後方加設防護網，強化周邊安全，首屆錦標賽事已引起熱烈迴響，隊伍都來是各社區或企業，彼此交流，讓乙組聯盟在地方更茁壯、發展。

乙組棒球聯盟在仁德當地風行已久，透過錦標賽事，相互交流、提升。（記者吳俊鋒攝）