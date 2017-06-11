NBA》勇士大利多！帕丘利亞第5戰躲過禁賽

帕丘利亞第五戰將可出場。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士爭議中鋒帕丘利亞（Zaza Pachulia）昨日在爭搶籃板球時打到騎士後衛尚柏特（Iman Shumpert）的重要部位，聯盟今天公佈最新消息，表示將不會再對雙方做出任何懲處，帕丘利亞第5戰將不會被禁賽。

第4戰「勇騎」打得火藥味十足，全場共有7次技術犯規，格林（Draymond Green）還差點被驅逐出場，帕丘利亞則是被捕捉到在爭搶球時打尚柏特的下體，當時雙方都被吹技術犯規。

今天稍早聯盟表示將重新審視這次犯規，但據《USA Today》指出，聯盟將不再對昨天做進一步懲處，雙方都可繼續以完整陣容廝殺。第五戰將在週二回到奧克蘭的勇士主場進行。