三得利女子公開賽》最後一回合突破難關 盧曉晴獲第三名
2017/06/11 15:58
盧曉晴。（資料照，取自JLPGA官網）
〔記者趙新天／綜合報導〕台灣名將盧曉晴今天在日本LPGA巡迴賽三得利女子公開賽最後1回合，以平標準桿72桿完賽，總計277桿獲得第3名。南韓金荷娜以273桿奪下本季第3勝。
最後1回合比賽難度大增，盧曉晴前13洞只賺1桿，仍衝到第2名，但最後5洞多花1桿退回平盤72桿完賽。這是她今年第5場打進前5名，其中拿到1場冠軍。
南韓金荷娜今天只打出兩個博蒂、1個柏忌的71桿，戰至最後被打出69桿的日本女將堀琴音追得很緊，金荷娜最後1洞3呎保Par推桿平穩進洞，讓她以1桿之差獲勝。
球季結束後就要退休的宮里藍，今天最後1次在日本觀眾面前出賽，她打完最後1洞之後，大批觀眾為她鼓掌喝采，她眼眶泛淚地揮手謝謝大家。這回合她也打出71桿，總計286桿並列26名。
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