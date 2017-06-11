日職》陽岱鋼對老東家敲2安 村田透十年磨一劍奪首勝

〔記者張浩群／綜合報導〕巨人火腿交流賽3連戰最後一場，陽岱鋼此役面對老東家敲出對戰首安，單場4支2，無奈巨人打線遭火腿投手群壓制，終場以1：5落敗，吞下2連敗，而火腿先發投手村田透一嚐等待10年的日職一軍首勝。

旅日好手陽岱鋼今天單場4打數2安打。（取自巨人推特）

火腿3局下靠著西川遙輝的2分砲先馳得點，4局下巨人先發投手宮國椋丞再遇亂流，萊爾德和田中賢介的連續安打再添分數，雖然巨人趕緊換投也無法止血，中島卓也在一三壘有人時敲出適時安打，再打回1分，宮國僅投3.2局就被敲出5安失4分，另有4次三振和1次保送。

反觀，火腿先發投手村田透今天用球精簡，主投5局只用69球，挨6安失1分，另有2次三振，唯一失分發生在5局上，長野久義和克魯茲接連敲出二壘安打，追到1：4落後。

大田泰示7局上再度砲轟老東家，敲出一發陽春砲，連2場開轟，火腿牛棚投手群有效壓制巨人打線，後4局只被敲出1支安打，火腿終場以5：1擊敗巨人。

32歲的村田透收下生涯10年來的首場勝投，值得一提的是2007年他曾是巨人的第一指名，他在巨人時期未曾在一軍登板過，2010年遭釋出赴美加盟印地安人，2015年在大聯盟先發過一場，而去年則返日轉戰火腿。

旅日好手陽岱鋼今天4打數2安打，吞下1次三振，打擊率上升至2成61。

村田透。（資料照，法新社）