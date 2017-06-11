英超》為明年世界盃先發 皇馬莫拉塔轉投曼聯

莫拉塔。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超豪門曼聯近日可望簽下皇馬的西班牙前鋒莫拉塔（Alvaro Morata），轉會費為7000萬歐元，合約長度則是4年。

莫拉塔在場上除了擔任中前鋒，也能擔任側翼，曾經在2014-15年歐冠4強賽中對老東家皇馬的2回合裡各進1球，幫助尤文圖斯闖進當年的歐冠決賽，並在決賽中踢進追平的1球，只可惜尤文圖斯最後敗給巴塞隆納。

據英媒《每日電訊報》報導，莫拉塔已將今夏離隊的想法透過經紀人轉達皇馬高層，他想爭取穩定上場時間，藉此爭奪明年俄羅斯世界盃的先發位置。

2015年，莫拉塔幫助尤文圖斯淘汰皇馬。（資料照，法新社）