NBA》今夏追求喬治？ 湖人怕悲劇再度上演

喬治（中）。（資料照，USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕溜馬王牌小前鋒喬治（Paul George）今夏動向引人注目，外界盛傳湖人非常想網羅他，但因為幾年前找來豪爾德（Dwight Howard）後戰績並未有起色，也讓以魔術強森（Magic Johnson）為首的高層意見出現分歧。

由於溜馬在季後賽首輪被騎士橫掃出局，喬治一度很失望，並對外透露離隊念頭。但隨著溜馬新任籃球營運主席普里查德（Kevin Pritchard）上任，情況再度改變，普里查德接受採訪時暗示，喬治將繼續待在溜馬。

自由市場上，湖人也得面對世仇塞爾提克的挑戰。本季塞爾提克拿下東部第1種子，並握有今年選秀會狀元籤，若要啟動關於喬治的交易，比湖人更能引起溜馬的興趣。另外，喬治的合約到2019年夏天到期，如果湖人今夏發動交易，一旦下季戰績沒有起色，握有球員選擇權的喬治依然有可能離隊。

2012-13年球季，豪爾德透過交易加盟湖人之後，湖人組成奈許（Steve Nash）、Kobe、世界和平（Metta World Peace）、P.加索（Pau Gasol）、豪爾德的豪華陣容，例行賽卻因為傷勢不斷只拿下45勝，首輪被馬刺橫掃，湖人高層不希望類似情況再度上演。