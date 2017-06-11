中職Live》綠色坦克、轟炸基連線 猛獅首局棒打林樺慶
2017/06/11 17:27
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第1局
1人出局後，唐肇廷擊出一壘安打，蘇智傑擊出內野滾地球出局，獅隊提出挑戰，經過電視重播輔助判決後改判為內野安打，形成一二壘有人，桃猿先發投手林樺慶雖然抓到第2個出局數，但卻被下一棒「綠色坦克」高國慶擊出帶有2分打點的中外野方向二壘安打，而「台灣轟炸機」陳鏞基也補上一支右外野幸運安打，再添1分，統一取得3：0領先。
先發陣容
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獅
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棒次
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猿
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林志祥 2B
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1
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余德龍 CF
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唐肇廷 RF
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2
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郭嚴文 2B
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蘇智傑 LF
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3
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王柏融 RF
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潘武雄 DH
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4
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林泓育 DH
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高國慶 1B
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5
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朱育賢 LF
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陳鏞基 3B
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6
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陳俊秀 1B
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羅國龍 CF
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7
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梁家榮 3B
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薛惟中 C
|8
|黃浩然C
|吳國豪SS
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9
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郭永維 SS
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江辰晏
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先發投手
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林樺慶
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