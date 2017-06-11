中職Live》綠色坦克、轟炸基連線 猛獅首局棒打林樺慶

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 獅 3 3 3 0 猿 0 0 0

第1局

1人出局後，唐肇廷擊出一壘安打，蘇智傑擊出內野滾地球出局，獅隊提出挑戰，經過電視重播輔助判決後改判為內野安打，形成一二壘有人，桃猿先發投手林樺慶雖然抓到第2個出局數，但卻被下一棒「綠色坦克」高國慶擊出帶有2分打點的中外野方向二壘安打，而「台灣轟炸機」陳鏞基也補上一支右外野幸運安打，再添1分，統一取得3：0領先。

先發陣容

獅 棒次 猿 林志祥 2B 1 余德龍 CF 唐肇廷 RF 2 郭嚴文 2B 蘇智傑 LF 3 王柏融 RF 潘武雄 DH 4 林泓育 DH 高國慶 1B 5 朱育賢 LF 陳鏞基 3B 6 陳俊秀 1B 羅國龍 CF 7 梁家榮 3B 薛惟中 C 8 黃浩然C 吳國豪SS 9 郭永維 SS 江辰晏 先發投手 林樺慶