中職Live》綠色坦克、轟炸基連線 猛獅首局棒打林樺慶

2017/06/11 17:27

 

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第1局

1人出局後，唐肇廷擊出一壘安打，蘇智傑擊出內野滾地球出局，獅隊提出挑戰，經過電視重播輔助判決後改判為內野安打，形成一二壘有人，桃猿先發投手林樺慶雖然抓到第2個出局數，但卻被下一棒「綠色坦克」高國慶擊出帶有2分打點的中外野方向二壘安打，而「台灣轟炸機」陳鏞基也補上一支右外野幸運安打，再添1分，統一取得3：0領先。

先發陣容

棒次

林志祥 2B

1

余德龍 CF

唐肇廷 RF

2

郭嚴文 2B

蘇智傑 LF

3

王柏融 RF

潘武雄 DH

4

林泓育 DH

高國慶 1B 

5

朱育賢 LF

陳鏞基 3B

6

陳俊秀 1B

羅國龍 CF

7

梁家榮 3B

薛惟中 C

 8 黃浩然C
吳國豪SS

9

郭永維 SS

江辰晏

先發投手

林樺慶

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