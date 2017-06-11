NBA》拒絕當老肥宅 巴克利：我要消失六周去減肥

巴克利。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕雖然NBA總冠軍賽還沒結束，但球迷最近可能沒辦法聽到巴克利（Charles Barkley）的講評了，因為他宣布，接下來的六周要暫離主播台去減肥了。

「接下來的六周我要去參加減肥課程。」巴克利昨在騎士與勇士第4戰後，宣布將暫別主播台的消息。

「變這麼胖，我真的覺得很尷尬。我現在變得越來越懶惰，也越來越不健康，你們接下來不會看到我了。」巴克利說，他會在6月26日頒獎那天回來，但接下來的六個禮拜他要去減肥，希望能讓自己肥胖的臀部消腫，接下來他也會戒酒，試著讓飲食更健康。

巴克利也說，他現在54歲，已經不年輕了，但大家都忽略很多老年人肥胖的問題，他不希望繼續這樣下去，所以決定減重恢復健康。

後來巴克利也邀請主持搭擋歐尼爾（Shaquille O'neal）跟他一起去減肥，但遭到婉拒，歐尼爾說：「我現在還挺健康的。」