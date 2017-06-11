中職Live》蔣砲炸裂！兄弟扳平悍將

1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E 悍將 3 3 5 0 兄弟 3 3 3 0

第一局

1局下半，張正偉、陳子豪接連安打，兄弟追回1分，蔣智賢敲出2分打點全壘打，兄弟追平。

1局上半，林哲瑄、高孝儀接連安打，形成1、3壘有人，申皓瑋關鍵一擊，帶有1分打點，林益全也敲深遠安打，助悍再下一城，並攻占1、3壘。

兄弟暫停，但鄭錡鴻仍未能穩住陣腳，下一棒高國麟也擊出安打，帶有1分打點，張建銘遭三振，楊承駿飛球遭接殺，跑者分占1、3壘，林琨笙獲四壞保送，形成滿壘，林威廷遭三振，悍將留下滿壘殘壘。

先發打序

悍將 棒次 兄弟 林 哲 瑄 CF 1 張 正 偉 CF 高 孝 儀 LF 2 周 思 齊 LF 申 皓 瑋 RF 3 陳 子 豪 RF 林 益 全 1B 4 林 智 勝 1B 高 國 麟 SS 5 蔣 智 賢 2B 張 建 銘 DH 6 曾 陶 鎔 3B 楊 承 駿 3B 7 林 威 助 DH 林 琨 笙 C 8 鄭 達 鴻 C 林 威 廷 2B 9 吳 東 融 SS 黃 亦 志 先發投手 鄭 錡 鴻