中職Live》蔣砲炸裂！兄弟扳平悍將

2017/06/11 17:32

 

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R

悍將

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3

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兄弟

3

 

 

 

 

 

 

 

 

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3

0

第一局

1局下半，張正偉、陳子豪接連安打，兄弟追回1分，蔣智賢敲出2分打點全壘打，兄弟追平。

1局上半，林哲瑄、高孝儀接連安打，形成1、3壘有人，申皓瑋關鍵一擊，帶有1分打點，林益全也敲深遠安打，助悍再下一城，並攻占1、3壘。

兄弟暫停，但鄭錡鴻仍未能穩住陣腳，下一棒高國麟也擊出安打，帶有1分打點，張建銘遭三振，楊承駿飛球遭接殺，跑者分占1、3壘，林琨笙獲四壞保送，形成滿壘，林威廷遭三振，悍將留下滿壘殘壘。

先發打序

悍將

棒次

兄弟

林 哲 瑄 CF

1

張 正 偉 CF

高 孝 儀 LF

2

周 思 齊 LF

申 皓 瑋 RF

3

陳 子 豪 RF

林 益 全 1B

4

林 智 勝 1B

高 國 麟 SS

5

蔣 智 賢 2B

張 建 銘 DH

6

曾 陶 鎔 3B

楊 承 駿 3B

7

林 威 助 DH

林 琨 笙 C

8

鄭 達 鴻 C

林 威 廷 2B

9

吳 東 融 SS

黃 亦 志

先發投手

鄭 錡 鴻

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