中職Live》蔣砲炸裂！兄弟扳平悍將
2017/06/11 17:32
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
R
|
H
|
E
|
悍將
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
5
|
0
|
兄弟
|
3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
3
|
0
第一局
1局下半，張正偉、陳子豪接連安打，兄弟追回1分，蔣智賢敲出2分打點全壘打，兄弟追平。
1局上半，林哲瑄、高孝儀接連安打，形成1、3壘有人，申皓瑋關鍵一擊，帶有1分打點，林益全也敲深遠安打，助悍再下一城，並攻占1、3壘。
兄弟暫停，但鄭錡鴻仍未能穩住陣腳，下一棒高國麟也擊出安打，帶有1分打點，張建銘遭三振，楊承駿飛球遭接殺，跑者分占1、3壘，林琨笙獲四壞保送，形成滿壘，林威廷遭三振，悍將留下滿壘殘壘。
先發打序
|
悍將
|
棒次
|
兄弟
|
林 哲 瑄 CF
|
1
|
張 正 偉 CF
|
高 孝 儀 LF
|
2
|
周 思 齊 LF
|
申 皓 瑋 RF
|
3
|
陳 子 豪 RF
|
林 益 全 1B
|
4
|
林 智 勝 1B
|
高 國 麟 SS
|
5
|
蔣 智 賢 2B
|
張 建 銘 DH
|
6
|
曾 陶 鎔 3B
|
楊 承 駿 3B
|
7
|
林 威 助 DH
|
林 琨 笙 C
|
8
|
鄭 達 鴻 C
|
林 威 廷 2B
|
9
|
吳 東 融 SS
|
黃 亦 志
|
先發投手
|
鄭 錡 鴻
相關新聞
- 中職Live》動紫趴最終戰 桃猿拚上半季封王M5
- 中職》陳傑憲觸身球獅變陣 潘武雄返先發第4棒
- 中職》桃猿賽後「動紫趴」 蘇永康開唱掀高潮（影音）
- 中職》這美技超關鍵！大王飛身躍起接殺解危（影音）
- 中職》去年整季15轟 陳子豪不到半季已追平
推薦新聞
-
中職Live》綠色坦克、轟炸基連線 猛獅首局棒打林樺慶2017/06/11 17:27
-
NBA》今夏追求喬治？ 湖人怕悲劇再度上演2017/06/11 16:41
-
日職》陽岱鋼對老東家敲2安 村田透十年磨一劍奪首勝2017/06/11 16:14
-
三得利女子公開賽》最後一回合突破難關 盧曉晴獲第三名2017/06/11 15:58
-
日職》交流賽成「前隊友」見面會？他的出賽讓球迷哭笑不得2017/06/11 15:36