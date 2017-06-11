中職》陳傑憲想拚全勤 連續出賽早已中斷

統一獅陳傑憲。（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕陳傑憲今年想拚全勤出賽，不料昨天被觸身球打傷手腕，今天可能不會上場，讓他相當扼腕，但根據聯盟記錄組的認定，他的連續出賽場次早在4月初就中斷了。

陳傑憲的右手腕昨天被Lamigo桃猿投手王溢正砸中，今天賽前仍使不上力，無法正常揮棒與傳球，獅隊改派林志祥打第1棒，打算比賽後段讓他視狀況上場，希望維持全勤出賽。

根據記錄組的認定，獅隊打完48場，陳傑憲雖都上場，4月6日只擔任代跑，被楊家維打再見全壘打送回來得分，卻沒達成至少完成1個打席或至少完成1局守備的條件，並不符合連續出賽。