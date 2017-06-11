籃球》新舊飛人對抗、大小野獸合體 經典傳承賽飽眼福

黃金世代隊今天大豐收。（記者卓佳萍攝）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕BE HEROES經典傳承賽今天於彰化體育館落幕，黃金世代隊寶刀未老，在「野獸」林志傑帶領下，終場以77：65力克未來之星隊。

「台灣飛人」陳信安今天於黃金世代隊擔任先發五虎，未來之星隊「小飛人」劉錚也同場較勁，「野獸」林志傑則與「小野獸」陳世念再度攜手合作，經典傳承賽塑造不少兩代球星「同框」畫面，現場球迷大飽眼福。

林志傑攻下全場最高14分，賽後他的感言簡潔有力，「開心！」至於隊友、球迷與家人中場幫他慶生，儘管事前就知道這個橋段，「知道又很驚喜阿！蠻開心的！」他表示，生日願望有很多，希望打球期間不要受傷、保持健康。

相隔多年再度挑戰三分球大賽，林志傑笑笑地說，「這次分數比上次好了！」

最終由田壘抱走三分球大賽冠軍，他帶點猶豫地說，「應該是第二次參加三分球大賽吧！你也知道我以前彈性比較好。」但是他並沒有滿意冠軍成績，如果可以突破20分就好。

未來之星隊玩技術挑戰賽不敵老大哥。（記者卓佳萍攝）

未來之星劉錚進場。（展逸國際行銷提供）

田壘（左）面對胡瓏貿防守。（展逸國際行銷提供）