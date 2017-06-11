中職》洪總深情跟唱 辛龍開球完與楊岱均「男男熱吻」（影音）

2017/06/11 17:56

〔體育中心／綜合報導〕今天是Lamigo桃猿隊經典主題趴「動紫大盛」的最後一天，知名歌手辛龍受邀為動紫趴帶來開場秀，獻唱《愛情釀的酒》連洪總洪一中也忘情地跟唱，他也是此役的開球嘉賓，他在投手丘上頻頻做出假動作，看了4次暗號才出手，最後開完球後，走下投手丘還與楊岱均面對面深情熱吻，將現場氣氛帶到最高點。

動紫趴賽後將有小宇、鄧紫棋等堅強卡司壓軸演唱，將再為動紫趴掀起另一波高潮。

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