中職》洪總深情跟唱 辛龍開球完與楊岱均「男男熱吻」（影音）
2017/06/11 17:56
〔體育中心／綜合報導〕今天是Lamigo桃猿隊經典主題趴「動紫大盛」的最後一天，知名歌手辛龍受邀為動紫趴帶來開場秀，獻唱《愛情釀的酒》連洪總洪一中也忘情地跟唱，他也是此役的開球嘉賓，他在投手丘上頻頻做出假動作，看了4次暗號才出手，最後開完球後，走下投手丘還與楊岱均面對面深情熱吻，將現場氣氛帶到最高點。
動紫趴賽後將有小宇、鄧紫棋等堅強卡司壓軸演唱，將再為動紫趴掀起另一波高潮。
相關新聞
- 中職Live》蔣砲炸裂！兄弟扳平悍將
- 中職》曾陶鎔單月MVP 王光輝頒獎
- 中職Live》綠色坦克、轟炸基連線 猛獅首局棒打林樺慶
- 中職》陳傑憲想拚全勤 連續出賽早已中斷
- 中職》陳傑憲觸身球獅變陣 潘武雄返先發第4棒
推薦新聞
-
中職》開球強吻楊岱均 辛龍：很自然的動作2017/06/11 17:52
-
英超》為明年世界盃先發 皇馬莫拉塔轉投曼聯2017/06/11 17:30
-
NBA》今夏追求喬治？ 湖人怕悲劇再度上演2017/06/11 16:41
-
日職》陽岱鋼對老東家敲2安 村田透十年磨一劍奪首勝2017/06/11 16:14
-
三得利女子公開賽》最後一回合突破難關 盧曉晴獲第三名2017/06/11 15:58