中職》曾陶鎔單月MVP 王光輝頒獎
2017/06/11 17:30
王光輝頒月MVP獎座給曾陶鎔。（記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／新北報導〕中信兄弟新生代強打曾陶鎔拿下5月單月MVP，賽前由國訓時期曾帶過他的恩師王光輝頒獎。王光輝形容曾陶鎔是很認真的球員，進步最多則是守備。
王光輝說，曾陶鎔入隊國訓前，他本來還不知道有這位球員，是高苑科大陳威成教練向他提起，加上自己兒子王威晨和曾陶鎔是同梯，王威晨也向他提起曾陶鎔，才將他找來國訓。
王光輝說，爆米花聯賽時期，曾陶鎔就是陣中的中心打者，和當時相比，曾陶鎔守備進步最大，「當時曾陶鎔就是內野手，但他守游擊會怕失誤，還曾經主動問我是不是要改守外野，為了讓他成長，即使失誤我也沒換下他，印象中他在國訓應該沒守過外野。」
王光輝勉勵曾陶鎔。（記者林正堃攝）
王光輝和球員一起加油。（記者林正堃攝）
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