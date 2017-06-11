NBA》談判決爭議 D.格林：希望被罰款是有意義的
2017/06/11 17:49
D.格林（左）。（資料照，法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士昨天以137：116擊敗勇士，搶下關鍵一勝，不過該場比賽出現不少爭議判決，其中D.格林（Draymond Green）的技術犯規最受到關注，對此他本人表示，技術犯規不會影響他做自己，但希望這些罰款是有意義的。
「技術犯規不會阻止我做自己。我可以接受自己被判技術犯規，但至少要讓我知道是什麼原因，我也希望我繳的罰款是值得的。」D.格林昨天上半場與尚波特（Iman Shumpert）發生肢體接觸，當時原以為是D.格林被判技術犯規，而他在下半場再度被吹技術犯規後，裁判才出面澄清，上半場的技術犯規是吹在總教練柯爾（Steve Kerr）身上，格林僅一次，最後不需要出場，但這次的烏龍也讓全場傻眼。
D.格林雖然吞下技術犯規，但不像去年一樣面臨禁賽危機，讓他直呼，還好下一場還能打。
騎士與勇士的第5戰將在台灣時間13日早上9點開打。
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