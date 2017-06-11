中職》開球強吻楊岱均 辛龍：很自然的動作
2017/06/11 17:52
辛龍搞笑開球，並與楊岱均親親。（記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕今天是Lamigo桃猿「動紫大盛」主題日最後1天，歌手辛龍受邀在賽前演唱《愛情釀的酒》，完成開球後竟然強吻擔任捕手的楊岱均。
辛龍指出，太太劉真曾於3年前受邀開球，當時的表演與開球都由他設計，沒想到這次他也有這個機會，還特別跟太太討論，很高興夫妻倆都曾為職棒比賽開球。
「她是舞蹈家，也算運動員，開球跟舞蹈很結合，夫妻都有開過球，應該很難得。」他說。
辛龍的開球很搞怪，連續做出3次假動作，還摸摸自己的光頭，第4次才真的把球投出，開完球後與楊岱均握手時，突然抱著楊岱均嘴對嘴「喇舌」好幾秒鐘。
「這是兩人有了情感後，心連心、心靈溝通後，很自然的動作，但老婆在家裡，這件事就拜託大家不要流出去！至於用4次才把球開出，代表『事事如意』，今天桃猿會贏4分以上。」他笑說。
辛龍搞笑開球。（記者陳志曲攝）
辛龍搞笑開球。（記者陳志曲攝）
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