老虎戰紅襪拚止3連敗 今日賽事預告與轉播
2017/06/12 07:05
早安！
中職與日職今都休兵一天，MLB賽事，排名美聯東區第2的紅襪將在主場迎戰美聯中區第3的老虎，2軍將上演左投對決，紅襪由波梅蘭茲（Drew Pomeranz）主投，老虎則派出諾里斯（Daniel Norris）近期苦吞3連敗的老虎若想止敗，投手群能否克服前場被打爆的低潮，將是比賽關鍵，喜歡MLB賽事的球迷朋友們，千萬不要錯過自由體育帶給您的最新消息唷！
MLB例行賽
04:40 皇家 vs. 教士
08:00 老虎 vs. 紅襪（FOX體育）
2017舞王世界公開賽
20:00起（愛爾達體育）
波梅蘭茲。（資料照，美聯社）
諾里斯。（資料照，法新社）
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