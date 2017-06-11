世界盃資格賽》英國內戰 蘇格蘭主場逼平英格蘭 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2018年世界盃歐洲區資格賽F組第6輪，蘇格蘭主場迎戰英格蘭，英格蘭靠著張伯倫（Alex Oxlade-Chamberlain）率先進球，但蘇格蘭的葛瑞菲斯（Leigh Griffiths）以2記自由球逆轉戰局，英格蘭直到第93分鐘才由凱恩（Harry Kane）追平。終場比數2：2，英格蘭以6戰14分穩坐小組第1，蘇格蘭則以6戰8分排第4。

兩隊歷史上交手113次，英格蘭取得48勝24和41敗，最近18次交手英格蘭贏13場，蘇格蘭上次擊敗英格蘭是1999年11月的事。去年11月，英格蘭在溫布利大球場以3：0擊敗蘇格蘭，昨晚這場移師蘇格蘭主場，英格蘭不容有失。

上半場雙方沒有進球，戰況一路僵持到比賽最後20分鐘。第70分鐘，張伯倫右路切入禁區起左腳射門，蘇格蘭守門員戈登（Craig Gordon）視線被擋住，球打到戈登身上彈進球門，英格蘭以1：0領先。

第86分鐘，英格蘭中後衛卡希爾（Gary Cahill）犯規，蘇格蘭獲得右側距離25碼的自由球，葛瑞菲斯以一記漂亮的弧線球踢向右側破門。3分鐘後，利佛摩爾（Jake Livermore）鏟球犯規，蘇格蘭又獲得正對球門28碼的自由球，葛瑞菲斯再度主罰，球從左門柱旁竄入大門，蘇格蘭以2：1領先。

第93分鐘，英格蘭獲得禁區前自由球，戴爾（Eric Dier）射門被戈登撲掉，蘇格蘭發動反擊被英格蘭在中場攔截，史特林（Raheem Sterling）左路傳中，凱恩跟上前凌空抽射得分，終場兩隊以2：2戰成平手。

葛瑞菲斯（右）連續踢進2記自由球。（路透社）

凱恩破門幫英格蘭踢平。（歐新社）