中職》潘武雄專任DH 蘇智傑首次守外野
2017/06/11 18:15
蘇智傑先發守外野。（記者陳志曲攝）
〔記者徐正揚／桃園報導〕統一獅今天安排蘇智傑擔任左外野手，這是他首次在一軍守外野，代總教練黃甘霖表示，如果蘇智傑可以勝任外野，潘武雄就能專任DH。
蘇智傑進入獅隊後主要以三壘為主，一、二壘也站過，因應個人近況與球隊需要，上週被告知準備改守外野，他表示，業餘時在國家隊曾守過外野，去年在二軍也站過3場右外野，並不算太陌生。
「在一軍畢竟是第1次，還有一些東西要適應，希望對手不要讓我太忙，最好可以輕鬆守完。」他笑說。
黃甘霖指出，潘武雄才剛傷癒歸隊，為保護他不再受傷，暫時不讓他上場守備，蘇智傑若能勝任外野，潘武雄就能專心打DH。
潘武雄。（記者陳志曲攝）
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