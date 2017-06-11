日職》首局海灌7分 養樂多中止10連敗（影音）
2017/06/11 19:15
〔體育中心／綜合報導〕賽前苦吞10連敗的養樂多今打線大爆發，首局狂灌7分，痛擊羅德先發佐佐木千隼，加上先發投手布坎南（David Buchanan）繳出7局失2分好投，終場養樂多就以9：6擊敗羅德，交流戰首勝終於到手。
養樂多今告別近期打擊低潮，首局把握佐佐木千隼控球不穩狂敲6支安打，海灌7分，3局與8局養樂多攻勢再起，靠著接連安打各添1分。
反觀羅德前7局遭布坎南壓制，8局下雖突破養樂多後援洋投路奇（Josh Lueke）製造4分大局，不過臨危授命登板的久谷健太郎與秋吉亮及時止血，養樂多順利拿下交流戰首勝，終止10連敗。
布坎南今7局投球被敲出5支安打失掉2分，除率養樂多止敗外，也拿下本季第3勝。
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