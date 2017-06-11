NBA》為關鍵時刻而生 詹皇盛讚厄文表現

厄文（左）、詹姆斯。（資料照，法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士昨天以137：116擊敗勇士，奪下重要一勝，其中又以當家控衛厄文（Kyrie Irving）表現最為亮眼，「大帝」詹姆斯（LeBron James）也大讚隊友的表現。

「厄文在膠著、重要的比賽中，攻守都能繳出亮眼的成績。」詹姆斯盛讚厄文的表現，也認為他總是為關鍵時刻而生，「對於他在比賽中拿下40分，我一點也不驚訝，他就是如此特別。」

厄文在第4戰中繳出40分7籃板4助攻的亮眼數據，還飆進7顆三分球。

《舊金山紀事報》的報導也提到，詹姆斯會如此盛讚厄文不是沒有原因，去年總冠軍賽第5戰時，騎士也以1勝3敗落後，當時厄文砍下41分，為球隊續命，最終戰還飆進致勝三分球，助騎士奪冠；而在今年季後賽中，厄文在與暴龍、溜馬的重要第4戰中，分別繳出27分、28分的數據，成功幫助球隊橫掃對手。

厄文（右）、詹姆斯。（資料照， USA Today Sports）