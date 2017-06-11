MLB》臨危受命表現佳 光芒總仔大讚胡智為
2017/06/11 19:35
旅美投手胡智為。（今日美國）
〔體育中心／綜合報導〕光芒台灣投手胡智為今天因為先發投手安德瑞斯（Matt Andriese）傷退，臨危受命登板，中繼4局失1分飆5K，雖然吞下大聯盟首敗，但投球內容相當不錯，總教練凱許賽後受訪也不忘稱讚胡智為。
「他今晚表現真的很好，」光芒總教練凱許（Kevin Cash）表示，胡智為雖然是以第26人支援雙重賽，但臨危受命仍繳出好表現，整體的投球內容比上一次還要好，投得很有效率，讓牛棚可以喘口氣。
光芒總教練凱許。（法新社）
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