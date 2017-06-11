中職》暫並列中繼王 增菘瑋歸功教練
2017/06/11 19:46
增菘瑋從富邦再出發。（資料照，記者林正堃攝）
〔記者林宥辰／新北報導〕增菘瑋去年因遭兄弟釋出，整年都待在業餘綺麗珊瑚，本季重新在富邦找到舞台，暫和Lamigo桃猿隊林柏佑並列中繼王，曾受投球失憶症所苦的他說，今年心態進步很重要，也感謝富邦教練的幫助。
增菘瑋說，富邦教練團對牛棚裡每位選手都很了解，除了上場前準備，每場比賽之後教練團也會給予建議。
談到今年成績，增菘瑋說，目標還是團隊第一，只要球隊好、自己也完成任務，成績自然會累積，擔任後援投手，每場比賽都要隨時觀察對方打者、結合情蒐和教練的建議，有萬全準備也能提升安定感。
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