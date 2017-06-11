中職》撲接沒收對手安打 陳子豪超樂（影音）
2017/06/11 20:00
〔體育中心／綜合報導〕中信兄弟今迎戰富邦悍將，兩隊此役多次戰成平手，其中兄弟外野手陳子豪在4局上半演出重要撲接守備，沒收高孝儀的安打，前7局打完，雙方戰成6：6平手。
悍將在首局連敲5支安打攻下3分，不過下個半局兄弟還以顏色，蔣智賢的全壘打助隊扳平，兩隊3局又各追加1分，再度戰成平手。
4局上半，1出局後，高孝儀敲出右外野飛球，眼看就要形成安打，但兄弟右外野手陳子豪跑了一大段距離後撲接，驚險把球收進手套，博得滿堂彩，事後他也露出開心的笑容。
兄弟陳子豪美技接殺高孝儀擊出的平飛球。（記者林正堃攝）
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