中職》球給智傑！ 蘇智傑生涯百安達陣

統一獅蘇智傑生涯百安。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕統一獅球星蘇智傑今天面對Lamigo桃猿，前3局連2打席敲安，順利達成百安里程碑。

蘇智傑賽前已累積98支安打，1局上敲出內野安打，而3局上再從桃猿先發投手林樺慶手中擊出右外野方向一壘安打，用了75場比賽、305打席、273打數完成生涯百安。

而隊友陳傑憲已在5月18日達成百安，他以299打席和265打數刷新隊史紀錄。