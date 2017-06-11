中職》球給智傑！ 蘇智傑生涯百安達陣
2017/06/11 20:06
統一獅蘇智傑生涯百安。（記者陳志曲攝）
〔體育中心／綜合報導〕統一獅球星蘇智傑今天面對Lamigo桃猿，前3局連2打席敲安，順利達成百安里程碑。
蘇智傑賽前已累積98支安打，1局上敲出內野安打，而3局上再從桃猿先發投手林樺慶手中擊出右外野方向一壘安打，用了75場比賽、305打席、273打數完成生涯百安。
而隊友陳傑憲已在5月18日達成百安，他以299打席和265打數刷新隊史紀錄。
相關新聞
- 中職》撲接沒收對手安打 陳子豪超樂（影音）
- 中職Live》陶鎔大帝敲深遠安打 增菘瑋成功化解失分危機
- 中職》暫並列中繼王 增菘瑋歸功教練
- 中職Live》余德龍、郭嚴文接力敲安 桃猿3分領先統一
- 中職》潘武雄專任DH 蘇智傑首次守外野
推薦新聞
-
中職Live》陳俊秀逆轉3分砲 桃猿動紫趴橫掃統一獅2017/06/11 20:30
-
中職》撲接沒收對手安打 陳子豪超樂（影音）2017/06/11 20:00
-
中職》暫並列中繼王 增菘瑋歸功教練2017/06/11 19:46
-
MLB》臨危受命表現佳 光芒總仔大讚胡智為2017/06/11 19:35
-
NBA》為關鍵時刻而生 詹皇盛讚厄文表現2017/06/11 19:17